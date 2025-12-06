“جوس جاكينغ”.. تهديد خفي في منافذ الشحن العامة

الوكيل الإخباري- مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية، برز خطر جديد يُعرف باسم "جوس جاكينغ"، وهو أسلوب اختراق يستغل منافذ USB العامة في المطارات والمقاهي والفنادق.

اضافة اعلان



فإلى جانب شحن الهاتف، يمكن لهذه المنافذ نقل البيانات، ما يتيح للقراصنة سرقة المعلومات أو زرع برمجيات خبيثة فور توصيل الجهاز.



كيف يحدث الاختراق؟

يعمد المهاجمون إلى تلويث منافذ الشحن أو الكابلات ببرمجيات خبيثة، تسمح لهم بالوصول إلى صور المستخدم وبياناته وجهات الاتصال وحتى معلوماته المصرفية، إضافة إلى إمكانية التحكم في الجهاز أو استخدامه لنشر هجمات أخرى.



ورغم أن الحالات الموثقة لهذا النوع من الهجمات ما تزال محدودة، يحذر الخبراء من أن الخطر قائم بسبب الانتشار الكبير لمنافذ الشحن العامة.



كيف تحمي نفسك؟

يوصى بالابتعاد عن الشحن عبر المنافذ العامة، والاعتماد على الشاحن الشخصي أو بنك الطاقة، واستخدام كابلات “شحن فقط” أو أدوات تمنع نقل البيانات عبر USB، إضافة إلى تحديث نظام التشغيل بانتظام.