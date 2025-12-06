السبت 2025-12-06 05:27 م

6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 11 شهرا

السبت، 06-12-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 6.454 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة 24% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبأقل من 1% مقارنة بشهر تشرين الأول السابق، ليبلغ 636 مليون دينار.


وارتفعت قيمة الإيرادات منذ مطلع العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 247 مليون دينار، بينما سجلت الإيرادات في تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بشهر تشرين الأول السابق، لتسجل 22.5 مليون دينار.


وخلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق والأراضي بنسبة 1% لكل منهما مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 8% مقارنة بشهر تشرين الأول السابق.


وفي التفاصيل، ارتفعت بيوعات الشقق خلال الشهر الماضي بنسبة 4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 5% مقارنة بالشهر الذي سبقه (تشرين الأول).


وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالشهر الذي سبقه (تشرين الأول).


وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 10,566 عقاراً.


وبالنسبة لمعاملات تملك غير الأردنيين، فقد انخفضت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 12%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وأظهر التقرير تساوي عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي مع نظيره من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 7% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه؛ إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه.


وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه.


وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 195 مليون دينار.


وارتفعت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، إذ بلغت 24 مليون دينار.

 
 


