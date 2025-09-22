الأميرة سمية ترعى حفل انطلاق المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني (UCMAS)

05:51 م

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، حفل انطلاق المسابقة الوطنية الرابعة عشرة للأباكس والحساب الذهني "يو سي ماس" (UCMAS) الذي أقيم في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة 266 طالبًا وطالبة من مختلف محافظات المملكة. اضافة اعلان





يشار إلى أن برنامج "يو سي ماس" هو برنامج عالمي لتطوير القدرات العقلية للطلبة من سن 4 إلى 13 عامًا، يعتمد على استخدام آلة الأباكس اليدوية الصينية لتنمية التفكير والتركيز والذاكرة والإبداع وحل المشكلات. ويهدف إلى تعزيز الأداء الذهني للأطفال أكاديميًا واجتماعيًا، ويتواجد اليوم في أكثر من 80 دولة حول العالم.



وحضر الحفل سفير ماليزيا لدى الأردن محمد نصري عبد الرحمن، وقنصل ماليزيا في المملكة وان اسماياتيم، والمدير التنفيذي لبرنامج "يو سي ماس" الماليزي ألكسان وانغ، وممثلو المراكز والمدارس الشريكة والشركات الراعية وعلى رأسها البنك العربي والمركزية للوكالات التجارية – شيري.



وعبّر الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ذكاء" و"يو سي ماس" الأردن معتز عازر عن شكره وتقديره لسمو الأميرة سمية على دعمها المستمر، مؤكدًا دور البرنامج في تطوير قدرات الطلبة الذهنية وتعزيز تركيزهم وذاكرتهم وإبداعهم، مشيرًا إلى تميز الطلبة الأردنيين في المحافل العالمية.



وتضمنت المسابقة ثلاث فئات رئيسية: المسابقة البصرية التي شملت حل 200 سؤال خلال 8 دقائق، بالإضافة إلى المسابقة السمعية ومسابقة الفلاش، والتي أبرزت مستوى عالٍ من التركيز والقدرات الذهنية لدى الطلبة.



وأُعلن خلال الحفل عن أسماء أبطال الأردن للمسابقة لعام 2025، وهم: بطل المسابقة البصرية عن المستوى المفتوح: يارا مسعد، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى الأول: جنا الزواهرة، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى الثاني: ألين سلمان، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى الثالث: يوسف هلال، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى الرابع: فارس غرايبة، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى الخامس: سارة القصاص، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى السادس: زهير المومني، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى السابع: أمير الحنطي، وبطل المسابقة البصرية عن المستوى الثامن: راكان سليمان، وبطل المسابقة السمعية: لميس الهندي، وبطل مسابقة الفلاش: يارا مسعد.



وسيشارك الفائزون في معسكر تدريبي مكثف استعدادًا لتمثيل الأردن في المسابقة الدولية التي ستقام في تبليسي – جورجيا بداية كانون الأول المقبل.



وتدعم سمو الأميرة سمية بنت الحسن "ذكاء" و"يو سي ماس" في الأردن منذ عام 2008، وساهمت هذه البرامج في تمكين آلاف الأطفال الأردنيين من تنمية قدراتهم الذهنية وتحقيق إنجازات متميزة محليًا وعالميًا.