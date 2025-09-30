الأمير الحسن بن طلال يزور مركز الأورام العسكري

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، اليوم الثلاثاء، مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه مدير المركز العميد الطبيب أحمد البواعنة حول الخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمنتفعين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وللمدنيين، من مرضى السرطان باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الطبية للتخفيف من معاناتهم، ليكون رديفاً لباقي المؤسسات الصحية التي تعنى بمرضى السرطان.



وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري "إننا نضع في مقدمة أولوياتنا تطوير المنظومة الطبية في وطننا العزيز ضمن أحدث المستجدات الطبية العالمية، وإدخال كل ما هو جديد من الأجهزة الحديثة في سبيل رفع مستوى الخدمة المتميزة للمرضى والمراجعين".



وأكد الحموري اعتماد أحدث الطرق الطبية والعلاجية للمصابين بأمراض الدم، واستمرار التوعية بالمرض، وتعزيز التشاركية والتعاون بين القطاعات الطبية.



وجال سمو الأمير في مختلف أقسام ومرافق المركز، معرباً عن اعتزازه وتقديره لمرتبات الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الرعاية الطبية داخل المملكة، وخارجها للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.



وأشار سموه إلى أهمية تطوير قاعدة بيانات معرفية شاملة وموثوقة، مؤكداً أن المؤسسات الصحية لا تنمو دون التكافل والتكامل، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع المعنيين لإيجاد جسم طبي فعال يكفل تعزيز التشاركية وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين تحت مظلة واحدة.