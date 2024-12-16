الأمير علي يتابع مجريات تمرين “درب الأمان 4”

واستمع سموه إلى إيجاز تفصيلي عن مجرى حوادث التمرين، قدمه نائب سموه في المركز العميد الركن حاتم عودة الزعبي، حيث أشار إلى أهمية التمرين في اختبار القدرات الوطنية وعمليات الاستجابة للكوارث والأزمات والحد من مخاطرها.
ويهدف التمرين إلى الوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من محافظات المملكة، وتستمر فعاليات التمرين إلى مساء يوم الأربعاء 18 كانون الأول الحالي.
وأشاد سموه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه كوادر المركز والمؤسسات المشاركة في التمرين من حيث المهارات العالية وتنسيق الجهود المشتركة.
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