الأربعاء 2025-09-24
 

الأمير مرعد يكرم أوائل الطلبة ذوي الإعاقة المتميزين في امتحان الثانوية العامة

سمو الأمير مرعد بن رعد
سمو الأمير مرعد بن رعد
 
الأربعاء، 24-09-2025

الوكيل الإخباري-    كرم سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، أوائل الطلبة ذوي الإعاقة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بمعدل تجاوز 95 بالمئة، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمستقبلية.

وبحسب بيان المجلس، شارك في امتحان الثانوية العامة لهذا العام 641 طالبا وطالبة ذوي إعاقة، نجح منهم 390 بنسبة نجاح بلغت 61 بالمئة ، فيما بلغ عدد الطلبة غير المستكملين 251 طالبا.


كما تمكن 23 طالبا وطالبة من تحقيق معدل 90 فما فوق، من بينهم 13 طالبة و 10 طلاب، في إنجاز يعكس إرادتهم القوية وقدرتهم على التميز ومحاربة الصور النمطية السلبية السائدة عنهم.


وأشاد سمو الأمير، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس، بالعزيمة والإصرار اللذين تحلى بهما هؤلاء الطلبة، مشيرا إلى أن إنجازاتهم تعكس إرادة قوية وقدرة على تجاوز التحديات والحواجز البيئية والسلوكية، وتجسد روح المثابرة التي تلهم المجتمع بأسره.


وأوضح سموه أن قصص النجاح هذه تؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على الإبداع وتحقيق التميز متى ما توفرت لهم البيئة التعليمية الدامجة والدعم المناسب.


كما ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها أسر الطلبة في دعمهم ومساندتهم طوال سنوات الدراسة، مثمنا كذلك دور الكوادر التعليمية والمدارس التي وفرت التسهيلات البيئية والتربوية اللازمة لضمان وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى حقوقهم التعليمية بشكل كامل.


وأكد أن التعليم الدامج هو حق أساسي يكفله القانون والاتفاقيات الدولية، وأن نجاح هؤلاء الطلبة يمثل خطوة مهمة في تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.


وأشار سموه إلى أن هذا النجاح لا يقتصر على الأفراد فقط، بل هو إنجاز وطني يعكس قدرة المجتمع على احتضان التنوع والاختلاف وتحويله إلى قوة إيجابية تدفع نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

 
 
