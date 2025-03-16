الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأحد، تحذير المواطنين من روابط وهمية تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، تطلب الدخول الى هذه الروابط وتعبئة بيانات مطلوبة، للحصول على مساعدة مالية من الوزارة.

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