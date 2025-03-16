 
الأحد 2025-03-16 04:37 م
 




            

        








    

        

        

            الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        04:28 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أعادت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأحد، تحذير المواطنين من روابط وهمية تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، تطلب الدخول الى هذه الروابط وتعبئة بيانات مطلوبة، للحصول على مساعدة مالية من الوزارة.
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وأكدت وزارة الأوقاف في بيان أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وهي تهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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