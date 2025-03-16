الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وهي تهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.
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