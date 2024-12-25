الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، حول حادثة صرف رواتب لثلاثة موظفين يعملون بوظيفة (مؤذن)، تعود إلى عام 2021.

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الوزارة وأثناء قيامها عام 2021 بمراجعة وتحديث منظومتها الإدارية واتمتة المعلومات فيها، تبين وجود أسماء موظفين لا يعرف مكان عملهم، ويتقاضون رواتب دون مزاولة العمل، وتبين لدى التحقيق أن بعضهم استغل حالة تقسيم مديرية أوقاف محافظة العاصمة إلى ثلاث مديريات، وحدوث خلل نتيجة عدم وضوح التبعية الإدارية لأي من المديريات الجديدة وقتها.



وأضاف البيان، أن الوزارة قامت فور اكتشافها الموضوع بعزل هؤلاء الموظفين، ومخاطبة دائرة الأموال العامة، حيث تم استرداد جزء من هذه الأموال وما زال إجراء الاسترداد مستمرا حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة وخلال الخمس سنوات الماضية عمدت على تكثيف رقابتها على الشؤون الإدارية والمالية والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المخالفات وقامت بتصويبها وإحالة بعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو المدعي العام.