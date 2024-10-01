الإحصاءات العامة تنفذ مسح ميداني متخصص عن الاعاقة في لواء الكورة

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الوكيل الإخباري- تنطلق يوم الاربعاء الموافق 2/10/2024 الفرق الإحصائية الميدانية التابعة لدائرة الإحصاءات العامة في اقليم الشمال وذلك لتنفيذ مسح ميداني متخصص عن الاعاقة في لواء الكورة وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اضافة اعلان





مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، بين أن هذا المسح يهدف إلى حصر الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن العينة المستهدفة بالمسح والخروج ببيانات ومؤشرات تفصيلية خاصة بهم، والتعرف على انتشار الإعاقة في لواء الكورة كتجربة ريادية في هذا المجال يمكن تطبيقها على مستوى مناطق المملكة الاخرى، والخروج بمؤشرات متعددة للإعاقة وخاصة نسبة الانتشار والتوزيع بحسب النوع الاجتماعي والمستويات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوزيع بحسب نوع الإعاقة والتعرف على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في اللواء، والتعرف على ظروفهم المعيشية في اللواء.



كما ودعا المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة المواطنين للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة للدائرة من خلال إعطاء المعلومات الصحيحة لإنجاح هذا الجهد الوطني، حيث أن التعاون مع موظفي الإحصاءات المزودين ببطاقات تعريفية كباحثين في دائرة الإحصاءات العامة هو دليل على المواطنة الصالحة والحس الوطني، وأكد فريحات سرية جميع البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.



