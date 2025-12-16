الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي تأخر صدوره.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلا 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 تشرين الأول الماضي.



ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 155.07 ين، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة.