الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلا 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 تشرين الأول الماضي.
ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 155.07 ين، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة.
واستقر اليورو عند 1.17535 دولار، كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3376 دولار.
