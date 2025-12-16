الثلاثاء 2025-12-16 12:29 م

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي
ارشيفية
الثلاثاء، 16-12-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي تأخر صدوره.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلا 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 تشرين الأول الماضي.


ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 155.07 ين، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة.


واستقر اليورو عند 1.17535 دولار، كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3376 دولار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

أخبار الشركات ‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي

أسواق ومال الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

أخبار الشركات CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"

جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

أخبار الشركات جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، حسبما أفادت به الحماية المدنية المكسيكية، اليوم الثلاثاء. ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، وقع الحادث ف

عربي ودولي المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

ا

منوعات صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي



 




الأكثر مشاهدة