الإعلان عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات للعام الجامعي المقبل

شروط الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:
1. أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
2. أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2025)، أو الدورة التكميلية (2024) فقط.
بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:
• الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.
• رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراسة الثانوية العامة.
• الرقم الوطني، ومكان ورقم القيد للأم الأردنية.
ملاحظات هامة:
• يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).
• يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2025-2026)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
• إن أقل معدل يُسمح له بالتقدم بطلب للمنافسة للفرع العلمي (69.15) ، والفرع الأدبي (69.85)
