الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع الاستثمارية

وقال القائم بأعمال مدير عام صندوق الائتمان العسكري أحمد الشيشاني:" للمرة الثانية على التوالي توزع هذه النسبة التي تعتبر الأعلى للشريحة التي تبدأ من 1000 دينار، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز علاقته مع المودعين وتقديم عوائد تنافسية على الودائع، والاستمرارية في تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية "، مؤكداً أن الصندوق يعمل باستمرار تقديم خيارات متعددة، وحلول مالية مبتكرة تضمن لهم أعلى المستويات من الخدمة المتميزة لتناسب احتياجاتهم.
وأضاف الشيشاني" أن الجهود متواصلة للعام الحالي في توسيع نطاق الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بتقديم خدمات مصرفية إلكترونية آمنة، إضافة إلى تعزيز شبكة الفروع لتغطية معظم محافظات المملكة".
يشار إلى أن نسبة الأرباح المعلنة تنطبق على جميع الودائع الاستثمارية للضباط والأفراد والمتقاعدين العسكريين لدى الصندوق المودعة لمدة 12 شهر ومن الحد الأدنى 1000 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
بدء مشروع تركيب أنظمة طاقة حرارية في 33 مستشفى حكوميا
-
بدء استقبال طلبات الاستفادة من سلف التربية
-
3617 طن خضار وفواكه في السوق المركزي الأحد
-
رئيس الوزراء يسلم مساكن لأسر عفيفة في منطقة الكرامة
-
المفرق تنعى الرائد أمجد الخالدي بعد صبر على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً
-
بالأسماء .. مدعوون لاستكمال التعيين في مؤسسات رسمية
-
انقلاب مركبة شحن وإصابة سائقها في الشيدية
-
حريق بمطعم في الزرقاء