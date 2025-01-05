الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع الاستثمارية

الوكيل الإخباري- وزّع صندوق الائتمان العسكري الأرباح على الودائع الاستثمارية للنصف الثاني لعام 2024، بتخصيص نسبة عائد سنوي 6.1% كأرباح للمودعين في الحسابات الاستثمارية – الوديعة لأجل، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.

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وقال القائم بأعمال مدير عام صندوق الائتمان العسكري أحمد الشيشاني:" للمرة الثانية على التوالي توزع هذه النسبة التي تعتبر الأعلى للشريحة التي تبدأ من 1000 دينار، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز علاقته مع المودعين وتقديم عوائد تنافسية على الودائع، والاستمرارية في تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية "، مؤكداً أن الصندوق يعمل باستمرار تقديم خيارات متعددة، وحلول مالية مبتكرة تضمن لهم أعلى المستويات من الخدمة المتميزة لتناسب احتياجاتهم.



وأضاف الشيشاني" أن الجهود متواصلة للعام الحالي في توسيع نطاق الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بتقديم خدمات مصرفية إلكترونية آمنة، إضافة إلى تعزيز شبكة الفروع لتغطية معظم محافظات المملكة".