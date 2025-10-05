الأحد 2025-10-05 10:49 ص
 

الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

اة
فضل شاكر
 
الأحد، 05-10-2025 07:23 ص

الوكيل الإخباري-   سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني، مساء يوم السبت، عند حاجز الحسبة قرب مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بعد سنوات من التواري على خلفية ملاحقته بتهم تتعلق بدعم جماعات مسلحة خلال أحداث عبرا عام 2013.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر مقربة أنه سلّم نفسه طوعاً إلى استخبارات الجيش، وظهر "مرتاحاً ومتحدثاً بتفاؤل" وفق شهود عيان.


شاكر، المولود عام 1969، كان أحد أبرز نجوم الغناء العربي قبل أن يعتزل الفن عام 2012 وينضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير. بعد معركة عبرا، لجأ إلى المخيم، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن، أبرزها 15 عاماً.


في بيان سابق، نفى فضل شاكر علاقته بالإرهاب، واعتبر التهم الموجهة إليه "تصفية حسابات سياسية"، مؤكداً ثقته بأن القضاء سينصفه.


وبحسب القانون اللبناني، تُعاد محاكمة شاكر من جديد بعد تسليم نفسه، إذ تُعتبر الأحكام الغيابية السابقة ملغاة.


يُذكر أن الفنان كان قد عاد في السنوات الأخيرة لنشر أغانٍ عبر الإنترنت، وحقق بعض النجاح برفقة نجله محمد.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية الخدمات الاستشارية

أخبار محلية المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو

اىاى

منوعات ثعبان يخرج من المرحاض ويلدغ فتاة حتى الموت في مصر

مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن

خاص بالوكيل هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة

الانتخابات البرلمانية في سوريا

عربي ودولي سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب

رفلعت

أخبار الشركات البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي

طلبة مدارس في شارع عام

أخبار محلية أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة الصناعة: جودة الطحين في المملكة عالية ولا يسمح بوجود أي خلل

القاهرة

عربي ودولي القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة