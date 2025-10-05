الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

الوكيل الإخباري- سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني، مساء يوم السبت، عند حاجز الحسبة قرب مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بعد سنوات من التواري على خلفية ملاحقته بتهم تتعلق بدعم جماعات مسلحة خلال أحداث عبرا عام 2013.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر مقربة أنه سلّم نفسه طوعاً إلى استخبارات الجيش، وظهر "مرتاحاً ومتحدثاً بتفاؤل" وفق شهود عيان.



شاكر، المولود عام 1969، كان أحد أبرز نجوم الغناء العربي قبل أن يعتزل الفن عام 2012 وينضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير. بعد معركة عبرا، لجأ إلى المخيم، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن، أبرزها 15 عاماً.



في بيان سابق، نفى فضل شاكر علاقته بالإرهاب، واعتبر التهم الموجهة إليه "تصفية حسابات سياسية"، مؤكداً ثقته بأن القضاء سينصفه.



وبحسب القانون اللبناني، تُعاد محاكمة شاكر من جديد بعد تسليم نفسه، إذ تُعتبر الأحكام الغيابية السابقة ملغاة.



يُذكر أن الفنان كان قد عاد في السنوات الأخيرة لنشر أغانٍ عبر الإنترنت، وحقق بعض النجاح برفقة نجله محمد.