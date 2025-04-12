السبت 2025-04-12 05:36 م
 

الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي

جانب من مشاركة الأمير علي في اجتماع الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور
جانب من مشاركة الأمير علي في اجتماع الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور
 
السبت، 12-04-2025 05:32 م
الوكيل الإخباري-   شارك سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.اضافة اعلان


واعتمد اجتماع الجمعية العمومية ميزانية الاتحاد الآسيوي لعامي 2025 و2026، وصادق على البيانات المالية المُدققة لعام 2024 وتقرير المدققين. كما استعرض الاجتماع أبرز ملامح التقدّم الملحوظ الذي تحقق منذ انعقاد الجمعية العمومية الماضية، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المالية المُوجّهة لدعم الاتحادات الوطنية والإقليمية.

واستهلت الجمعية العمومية اجتماعها بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى ضحايا شعبي ميانمار وتايلاند، اللتين تعرضتا لزلزال مُدمّر.
 
gnews

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