السبت 2025-09-27 10:35 م
 

الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة

معبر الكرامة - طريبيل الحدودي البري بين الأردن والعراق
معبر الكرامة
 
السبت، 27-09-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري- قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس نيابة عن الاتحاد الأوروبي، السبت، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر الكرامة/جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وأمام حركة الشحن، يؤثر على حرية التنقل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وكذلك على الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت كالاس، في بيان، "لقد علمنا بإعلان مدير عام المعابر والحدود بشأن إعادة فتح المعبر أمام الأشخاص اعتبارا من 26 أيلول، ونحث إسرائيل على السماح بمرور البضائع أيضاً. يجب أن يبقى معبر الكرامة/جسر الملك حسين، كما هو الحال بالنسبة لمعابر الحدود الأخرى، مفتوحاً لضمان استجابة إنسانية فعّالة".


وتابعت أن "حوالي ربع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة عبر آلية الأمم المتحدة 2720 تأتي عبر الأردن".

 
 
