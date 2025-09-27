الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة

وأضافت كالاس، في بيان، "لقد علمنا بإعلان مدير عام المعابر والحدود بشأن إعادة فتح المعبر أمام الأشخاص اعتبارا من 26 أيلول، ونحث إسرائيل على السماح بمرور البضائع أيضاً. يجب أن يبقى معبر الكرامة/جسر الملك حسين، كما هو الحال بالنسبة لمعابر الحدود الأخرى، مفتوحاً لضمان استجابة إنسانية فعّالة".
وتابعت أن "حوالي ربع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة عبر آلية الأمم المتحدة 2720 تأتي عبر الأردن".
-
أخبار متعلقة
-
البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية
-
"الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية
-
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والمناقلات لمرحلة الدبلوم المتوسط
-
الطفيلة التقنية تفوز بمشروع بحثي ضمن برنامج حوار التعليم العالي
-
النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية
-
الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار
-
المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة
-
لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة