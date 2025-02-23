الاقتصاد الرقمي: الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية

جاء ذلك خلال المشاركة في افتتاح النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية الذي يُعقد في عمّان تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا".
وأضافت أن الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية منذ مراحلها الأولى، حيث ساهم بشكل فعال في تطويرها من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين الإسكوا وجامعة الدول العربية، ولعب دورًا محوريًا في إعداد التقارير الوطنية الرقمية الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في التنمية الرقمية وتحديد التحديات والفرص.
وبحسب بيان للوزارة الأحد، يهدف المنتدى الذي تنظمه الإسكوا وجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي والدولي، ومراجعة تقدم تنفيذ الأجندة الرقمية العربية 2023-2033 والمساهمة في صياغة مستقبل التحول الرقمي في المنطقة.
وأوضحت أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحوكمة الرقمية، ودفع عجلة التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأولويات الإقليمية والدولية.
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