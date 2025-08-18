الإثنين 2025-08-18 01:06 م
 

الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع شركة البريد الأردني، عن أسعار تفضيلية خاصة للشركات الناشئة، بهدف دعمها في تطوير أعمالها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها إلى مختلف أنحاء المملكة.اضافة اعلان


وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، تشمل المبادرة حلولًا لوجستية متكاملة بأسعار منافسة، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أوسع للتوسع والنمو.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم والاستفادة من الخدمة إلى الدخول إلى الرابط:
https://www.startupsjo.com/En/opportunitydetails/92.

 
 
