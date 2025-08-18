الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، تشمل المبادرة حلولًا لوجستية متكاملة بأسعار منافسة، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أوسع للتوسع والنمو.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم والاستفادة من الخدمة إلى الدخول إلى الرابط:
https://www.startupsjo.com/En/opportunitydetails/92.
