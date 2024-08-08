 
الخميس 2024-08-08 08:14 م
 
 

الامن العام : القبض على 7 اشخاص اطلقوا عيارات نارية ومخالفة 210 مركبات

الامن العام
الامن العام




 

الخميس، 08-08-2024 06:47 م
الوكيل الإخباري-  القت الدوريات الأمنية والقوة العاملة في الميدان على ( 7) أشخاص في مناطق مختلفة من المملكة، إثر قيامهم بإطلاق العيارات النارية، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة، وبوشر العمل   على ملاحقة آخرين تم رصدهم، حسب بيان لمديرية الأمن العام.

وأوضحت المديرية أنه تم مخالفة (210) مركبة في عدة محافظات وسيصار إلى حجز جميع المركبات المخالفة، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.
gnews

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