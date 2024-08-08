الامن العام : القبض على 7 اشخاص اطلقوا عيارات نارية ومخالفة 210 مركبات

وأوضحت المديرية أنه تم مخالفة (210) مركبة في عدة محافظات وسيصار إلى حجز جميع المركبات المخالفة، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.
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