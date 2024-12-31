 
الثلاثاء 2024-12-31 07:13 م
 

الامن العام : خطّة أمنيّة في جميع المحافظات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 31-12-2024 07:05 م
الوكيل الإخباري-    نفذ منتسبو مديرية الأمن العام، من الشرطة والدفاع المدني والدرك، وفي جميع المحافظات، خطة أمنية ومرورية تزامناً مع آخر أيام العام 2024 وقبيل ليلة رأس السنة.اضافة اعلان


وجاءت الخطة الأمنية لضمان الحفاظ على انسيابية الحركة، ووصول الخدمات لمحتاجيها، وتعزيز أمن المواطنين في الأسواق والمناطق العامة.
 
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