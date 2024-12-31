الامن العام : خطّة أمنيّة في جميع المحافظات

وجاءت الخطة الأمنية لضمان الحفاظ على انسيابية الحركة، ووصول الخدمات لمحتاجيها، وتعزيز أمن المواطنين في الأسواق والمناطق العامة.
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