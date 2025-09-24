الأربعاء 2025-09-24 11:36 ص
 

الامن العام : ضبط مركبات لهذا السبب

الدوريات الخارجية
الدوريات الخارجية
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع انفصال مقطورة عن رأسها على طريق المفرق - الزرقاء، دون وقوع إصابات.اضافة اعلان


كما تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي نتج عنه إصابة متوسطة، وإعاقة للمسرب الأيمن، ويعود سبب الحادث للتتابع القريب.

هذا، وتم التعامل مع حادث تدهور لشاحنة محملة بالفوسفات على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة، دون وقوع إصابات، ولكن تم إغلاق الطريق بشكل كامل بسبب سقوط الحمولة.

أيضاً، تم ضبط سرعة على طريق الأزرق كانت تتراوح بين 100-217 كم/ساعة، وتم ضبط مركبة أخرى كانت تسير بسرعة 100-205 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

drg

أخبار الشركات تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

ن

فن ومشاهير كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

لارلالا

فن ومشاهير "حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة



 
 





الأكثر مشاهدة