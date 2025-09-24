الامن العام : ضبط مركبات لهذا السبب

10:52 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع انفصال مقطورة عن رأسها على طريق المفرق - الزرقاء، دون وقوع إصابات. اضافة اعلان





كما تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي نتج عنه إصابة متوسطة، وإعاقة للمسرب الأيمن، ويعود سبب الحادث للتتابع القريب.



هذا، وتم التعامل مع حادث تدهور لشاحنة محملة بالفوسفات على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة، دون وقوع إصابات، ولكن تم إغلاق الطريق بشكل كامل بسبب سقوط الحمولة.



أيضاً، تم ضبط سرعة على طريق الأزرق كانت تتراوح بين 100-217 كم/ساعة، وتم ضبط مركبة أخرى كانت تسير بسرعة 100-205 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.