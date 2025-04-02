الامن العام : ضبط مركبة هيكلها غير صالح للمسير على الشارع - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبطت كوادر ادارة السير مساء اليوم الأربعاء مركبة يقودها سائقها بالشارع العام بالرغم من عدم صلاحيتها لذلك ،الأمر الذي عرّض سلامة السائق ومستخدمي الطريق لخطر محقق بعد ان ارتكب عدة مخالفات تمثلت بقيادة مركبة وهيكلها غير صالح للمسير على الشارع ، بالإضافة لعدم وجود أبواب وعدم تركيب لوحات ارقام امامية ومتطلبات السلامة العامة (الإضاءة).

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حيث قامت الرقابة المرورية المنتشرة على كافة طرق المملكة على الفور بضبط المركبة و منع السائق من متابعة المسير وحجزها داخل ساحات الحجز .