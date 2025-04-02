الامن العام : ضبط مركبة هيكلها غير صالح للمسير على الشارع - صورة

حيث قامت الرقابة المرورية المنتشرة على كافة طرق المملكة على الفور بضبط المركبة و منع السائق من متابعة المسير وحجزها داخل ساحات الحجز .
-
أخبار متعلقة
-
مركز الاتصال الوطني يتلقى 5035 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر
-
شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ
-
الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري
-
أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى مالطا
-
الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين
-
اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025
-
المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية