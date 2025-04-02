الأربعاء 2025-04-02 11:42 م
 

الامن العام : ضبط مركبة هيكلها غير صالح للمسير على الشارع - صورة

الامن العام
الامن العام
 
الأربعاء، 02-04-2025 09:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ضبطت كوادر ادارة السير مساء اليوم الأربعاء مركبة يقودها سائقها بالشارع العام بالرغم من عدم صلاحيتها لذلك ،الأمر الذي عرّض سلامة السائق ومستخدمي الطريق لخطر محقق بعد ان ارتكب عدة مخالفات تمثلت بقيادة مركبة وهيكلها غير صالح للمسير على الشارع ، بالإضافة لعدم وجود أبواب وعدم تركيب لوحات ارقام امامية ومتطلبات السلامة العامة (الإضاءة).

اضافة اعلان


حيث قامت الرقابة المرورية المنتشرة على كافة طرق المملكة على الفور بضبط المركبة و منع السائق من متابعة المسير وحجزها داخل ساحات الحجز .

 


Image1_42025221616329915668.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يتلقى 5035 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر

العلم السعودي

عربي ودولي السعودية تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف الاحتلال لعيادة

سوريا

عربي ودولي سانا: غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدينة حماة

زلزال

عربي ودولي ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى 3003

العاصمة عمان

أخبار محلية شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ

تعبيرية

فلسطين إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

عربي ودولي مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرار لمحاسبة إسرائيل جراء جرائمها المروعة

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري



 
 





الأكثر مشاهدة