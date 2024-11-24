الامن العام يُعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام جدول العمل الرسمي لجسر الملك حسين الأسبوع الحالي.

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ونوهت إلى أن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.



وتاليًا جدول المواعيد: