 
الأحد 2024-11-24 07:20 ص
 

الامن العام يُعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين الأسبوع الحالي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 07:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام جدول العمل الرسمي لجسر الملك حسين الأسبوع الحالي.

اضافة اعلان


ونوهت إلى أن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.


وتاليًا جدول المواعيد:

 


Image1_112024247221177010514.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة سترد مبالغ مالية لهذه الفئة من المواطنين

تعبيرية

أخبار محلية الامن العام يُعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين الأسبوع الحالي

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

وظائف الصحة تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية (أسماء)

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 24-11-2024

تعبيرية

الطقس الأرصاد: ذروة المنخفض الجوي في ساعات ما بعد الظهيرة اليوم الأحد

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على دورية بالرابية واصابة 3 من رجال الأمن

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم الخليل



 


الأكثر مشاهدة