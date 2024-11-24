الامن العام يُعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين الأسبوع الحالي

ونوهت إلى أن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.
وتاليًا جدول المواعيد:
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