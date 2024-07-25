الامن العام : 11 اصابة بحادث تدهور مركبة

الوكيل الاخباري ـ مجدي الباطية - تعرضت مركبة من فئة الركوب الصغير (سعة 5 ركاب)، لحادث تدهور بينما كان يستقلها 11 راكباً، منهم ١٠ أطفال والسائق الذي ارتكب مخالفة تغيير المسرب التي تسببت بالحادث، وغالبا ما تكون هذه المخالفة ناتجة عن الانشغال باتصال هاتفي أو أحد مشتتات الانتباه، وهي مخالفة خطيرة جداً.



ووفق ادارة السير أصيب جميع من في المركبة، وكانت اصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة .