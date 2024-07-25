 
الخميس 2024-07-25 12:49 م
 
 

الامن العام : 11 اصابة بحادث تدهور مركبة

شرطي سير
شرطي سير
الخميس، 25-07-2024 12:37 م

 

 الوكيل الاخباري ـ مجدي الباطية - تعرضت مركبة من فئة الركوب الصغير (سعة 5 ركاب)، لحادث تدهور بينما كان يستقلها 11 راكباً، منهم ١٠ أطفال والسائق الذي ارتكب مخالفة تغيير المسرب التي تسببت بالحادث، وغالبا ما تكون هذه المخالفة ناتجة عن الانشغال باتصال هاتفي أو أحد مشتتات الانتباه، وهي مخالفة خطيرة جداً.


ووفق ادارة السير أصيب جميع من في المركبة، وكانت اصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة  .

 

وهنا لا بد من التنوية بأن وضع هذا العدد من الاطفال في مركبة صغيرة مخالفة أخرى كادت ان تفاقم من النتائج وهي مخالفة (تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر) ، بحسب الادارة .

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة صديد الأذن .. الأسباب والأعراض والعلاج

شرطي سير

أخبار محلية الامن العام : 11 اصابة بحادث تدهور مركبة

إرشيفية

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

تعبيرية

فلسطين إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب قلقيلية





 


 



الأكثر مشاهدة