تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم

■ الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بسبب غزارة الأمطار خاصة في المناطق الغربية وقد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط البرد.
■ الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها
■ التأني أثناء القيادة على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا غزيرا للأمطار .
■ عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.
■ الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم وضرورة توفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر لتجديد الهواء وتقليل تراكم الغازات الضارة .
■ أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية.
■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
-
تدريب مهني جرش يؤهل 550 شابا لسوق العمل
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة
-
وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية
-
الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين