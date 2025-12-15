تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم

01:18 م

الوكيل الإخباري- تدعو مديرية الأمن العام الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم وانتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية : اضافة اعلان





■ الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بسبب غزارة الأمطار خاصة في المناطق الغربية وقد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط البرد.



■ الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها



■ التأني أثناء القيادة على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا غزيرا للأمطار .



■ عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.



■ الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم وضرورة توفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر لتجديد الهواء وتقليل تراكم الغازات الضارة .



■ أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على المرتفعات الجبلية.



■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.

