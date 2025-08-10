الامن يحذر من الانزلاقات بسبب الأمطار

09:11 ص

الوكيل الإخباري- -قال الملازم أول مصعب مرايات من إدارة السير إن بعض مناطق المملكة شهدت صباح اليوم الأحد سقوط "حبات الخير" على شكل رذاذ في طريق المطار، ومنطقة زهران، وشارع الملك عبدالله الثاني، ووسط البلد.





ووجه أصحاب المركبات بالالتزام بتوجيهات إدارة السير، خصوصًا وأن الطرق تصبح زلقة مع بداية سقوط "رذاذ الخير".