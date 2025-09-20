الامن يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في جرش

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات التي قام بها فريق التحقيق تمكّن من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وهو من ذهب إليه الضحية من أجل الحصول على أموال مستحقة عليه لرب عمل المغدور.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه بعد إلقاء القبض على المشتبه به والتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المغدور بإطلاق النار عليه ومن ثم إحراق جثّته لإخفاء معالم الجريمة ليتهرب من سداد الدين المستحق عليه لصاحب العمل الذي يعمل لديه المغدور ويخبره بأنه قام بدفع الدين للمغدور ولا يعلم أين ذهب بعد ذلك، وجرى ضبط السّلاح الناري المُستخدم في الجريمة وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
بيان صادر عن مديرية الأمن العام