الأربعاء 2025-09-03 03:53 م
 

البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان

البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.
البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.
 
الأربعاء، 03-09-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   بدأت أمانة عمّان الكبرى، حملة لإزالة المركبات المهجورة والهياكل التي تشكل تشويها للمنظر العام وإعاقة لحركة السير والمشاة، وذلك استكمالا لحملة إزالة العوائق التي باشرت بها في الآونة الأخيرة.

اضافة اعلان


وباشرت كوادر الأمانة تنفيذ الحملة، في منطقة خريبة السوق، إذ أزالت المركبات المهجورة والهياكل، وتنظيف أماكن تواجدها.


وأكدت الأمانة أن الحملة تستهدف المركبات المهجورة التي لا تحمل لوحة أرقام، أو الهياكل المعدنية التي تقع ضمن سعة الطريق أو الساحات العامة، وتؤدي إلى إحداث تلوث بصري ومكاره صحية.
ودعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن المركبات المهجورة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (102) أو (117180).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تجربة موحدة تشمل الواجهة والتطبيقات والخدمات واتصال الأجهزة المنزلية من خلال واجهة One UI واحدة

أخبار الشركات سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة برمجية موحدة عبر مختلف الأجهزة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى

البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.

أخبار محلية البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان

لى

تكنولوجيا خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا

عمخ

فيديو منوع رغيف اللحم التركي الأشهر

وزير الداخلية مازن الفراية مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني

أخبار محلية توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية

25

فيديو منوع نبتة تقوم بإنتاج الأكسجين بشكل مرئي

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع



 
 





الأكثر مشاهدة