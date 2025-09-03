البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.

الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمّان الكبرى، حملة لإزالة المركبات المهجورة والهياكل التي تشكل تشويها للمنظر العام وإعاقة لحركة السير والمشاة، وذلك استكمالا لحملة إزالة العوائق التي باشرت بها في الآونة الأخيرة.

وباشرت كوادر الأمانة تنفيذ الحملة، في منطقة خريبة السوق، إذ أزالت المركبات المهجورة والهياكل، وتنظيف أماكن تواجدها.