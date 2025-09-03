البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.

وباشرت كوادر الأمانة تنفيذ الحملة، في منطقة خريبة السوق، إذ أزالت المركبات المهجورة والهياكل، وتنظيف أماكن تواجدها.
وأكدت الأمانة أن الحملة تستهدف المركبات المهجورة التي لا تحمل لوحة أرقام، أو الهياكل المعدنية التي تقع ضمن سعة الطريق أو الساحات العامة، وتؤدي إلى إحداث تلوث بصري ومكاره صحية.
ودعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن المركبات المهجورة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (102) أو (117180).
