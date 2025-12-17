إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية وتتحفظ على استخدامها

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف فيها المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء على مصادرة أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها حوالي 210 مليار يورو لصالح أوكرانيا.
وقالت ميلوني: "إيطاليا دعمت القرار [بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى]، لكنها لم تؤيد أي قرار بشأن استخدامها"، مضيفة أن روما "لا تتفق مع الأساليب" المتبعة لتحقيق هذا القرار، ولا تريد أن تثير شكوكا حول دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.
واعترفت رئيسة الوزراء بأن إيجاد حلول لهذه القضية لن يكون سهلا، في إشارة إلى الجدل القانوني والسياسي المحيط بها.
-
أخبار متعلقة
-
السلطات الكينية تعلن عن خطط لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية
-
وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
أستراليا توجه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفذ اعتداء بونداي
-
بعد موجة الغضب.. فيفا يطرح تذاكر مونديال 2026 بسعر في متناول الجماهير
-
فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني
-
ترامب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي
-
الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان
-
ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية