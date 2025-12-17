إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية وتتحفظ على استخدامها

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن بلادها تدعم قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية "إلى أجل غير مسمى"، لكنها لا تؤيد أي قرار بشأن استخدامها أو مصادرتها.



جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف فيها المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء على مصادرة أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها حوالي 210 مليار يورو لصالح أوكرانيا.

وقالت ميلوني: "إيطاليا دعمت القرار [بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى]، لكنها لم تؤيد أي قرار بشأن استخدامها"، مضيفة أن روما "لا تتفق مع الأساليب" المتبعة لتحقيق هذا القرار، ولا تريد أن تثير شكوكا حول دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.



واعترفت رئيسة الوزراء بأن إيجاد حلول لهذه القضية لن يكون سهلا، في إشارة إلى الجدل القانوني والسياسي المحيط بها.