البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع (25 قرشا) خمسة وعشرون قرشاً ، وبطاقة قيمتها (50) خمسون قرشا بسعر اجمالي للاصدار (2.00) ديناران فقط ، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.50 ديناراً) ديناران وخمسون قرشا، وايضا بوست كارد قيمته (25 ) خمسة وعشرون قرشا.
ويهدف الإصدار الى إبراز فن الخط العربي بوصفه فنا قائما بذاته ، يعكس تاريخ وثقافة العالم العربي والإسلامي، بحيث يتميز الخط العربي بمرونته وجماله وقدرته على التعبير عن الأحاسيس والتقاليد من خلال الحروف والنصوص ، ومن أبرز أنواع الخطوط العربية:( خط الثلث ، الخط الديواني ، خط الرقعة ، خط الإجازة ، خط النسخ )
و بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الخميس، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:
مكتب بريد جبل عمان ، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي ، ومكتب بريد إربد المركزي ، ومكتب بريد مأدبا المركزي ، ومكتب بريد العقبة المركزي ، ومكتب بريد جرش المركزي ، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك ، ومكتب بريد عجلون ، مكتب بريد السلط ، مكتب بريد الفحيص, و مركز زوار جرش.
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