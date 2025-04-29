البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري- اعلن البريد الاردني عن طرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 بعنوان ( الخط العربي ) للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 30/04/2025 .



ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع (25 قرشا) خمسة وعشرون قرشاً ، وبطاقة قيمتها (50) خمسون قرشا بسعر اجمالي للاصدار (2.00) ديناران فقط ، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.50 ديناراً) ديناران وخمسون قرشا، وايضا بوست كارد قيمته (25 ) خمسة وعشرون قرشا.



ويهدف الإصدار الى إبراز فن الخط العربي بوصفه فنا قائما بذاته ، يعكس تاريخ وثقافة العالم العربي والإسلامي، بحيث يتميز الخط العربي بمرونته وجماله وقدرته على التعبير عن الأحاسيس والتقاليد من خلال الحروف والنصوص ، ومن أبرز أنواع الخطوط العربية:( خط الثلث ، الخط الديواني ، خط الرقعة ، خط الإجازة ، خط النسخ )



و بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الخميس، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:

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