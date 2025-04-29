الثلاثاء 2025-04-29 12:03 م
 

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية
البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   اعلن البريد الاردني عن طرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 بعنوان ( الخط العربي ) للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 30/04/2025 .

ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع (25 قرشا) خمسة وعشرون قرشاً ، وبطاقة قيمتها (50) خمسون قرشا  بسعر اجمالي للاصدار (2.00) ديناران فقط ، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.50 ديناراً) ديناران وخمسون قرشا، وايضا بوست كارد قيمته (25 ) خمسة وعشرون قرشا.

ويهدف الإصدار الى إبراز فن الخط العربي بوصفه فنا قائما بذاته ، يعكس تاريخ وثقافة العالم العربي والإسلامي، بحيث يتميز الخط العربي بمرونته وجماله وقدرته على التعبير عن الأحاسيس والتقاليد من خلال الحروف والنصوص ، ومن أبرز أنواع الخطوط العربية:( خط الثلث ، الخط الديواني ، خط الرقعة ، خط الإجازة ، خط النسخ  )

و بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الخميس، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:

اضافة اعلان


مكتب بريد جبل عمان ، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي ، ومكتب بريد إربد المركزي ، ومكتب بريد مأدبا المركزي ، ومكتب بريد العقبة المركزي ، ومكتب بريد جرش المركزي ، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك ، ومكتب بريد عجلون ، مكتب بريد السلط ، مكتب بريد الفحيص, و مركز زوار جرش.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ؤلت

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق حملته الجديدة للتوفير تحت شعار "بنربحك شو ما بدك"

ا

أخبار محلية الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

بطاقة حياك

أخبار محلية البدء باستقبال طلبات الاستفادة من بطاقة حيّاك - تعرف على تفاصيلها

ا

أخبار محلية الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات الطلب

السيد أسامة خالد سمارة الزعبي

مناسبات تعيين أسامة الزعبي مديرا عاما تنفيذيا لشركة الاردن الدولية للتأمين

الدكتور بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق



 
 





الأكثر مشاهدة