البريد الأردني يطلق البريد المتنقل عبر باص متنقل

-
أخبار متعلقة
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5 تباشر أعمالها
-
مذكرة تفاهم لتوفير التدريب لخرّيجي كلية الصيدلة في "اليرموك"
-
مدير الأمن العام يوجه بالتنسيق العملياتي بين مكونات الامن العام كافة
-
وزير التربية: نجاح الطالب في جميع المباحث مدرسيا متطلب أساسي للتقدم لامتحان التوجيهي
-
ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك
-
الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان
-
حسان يترأس مجلس الاستثمار لمناقشة إجراءات جديدة
-
تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما بسقف 75 دينارا للمشترك