البريد الأردني يطلق البريد المتنقل عبر باص متنقل

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الوكيل الإخباري- أطلق البريد الأردني اليوم خدمة الباص المتنقل لتقديم خدماته المتنوعة من خلال محطات مختلفة بهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتشمل الخدمات البريدية والمالية والبلاغات الشرعية والنظامية وبلاغات ازالة الشيوع والحوالات المالية وخدمة إصدار بطاقات البريد الأردني المتعددة العملات، ويتواجد الباص المتنقل اليوم أمام مبنى مديرية اراضي جنوب عمان. اضافة اعلان

