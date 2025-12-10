البطاينة يتفقد مشاريع محطات التحويل في الزرقاء

وأكد البطاينة خلال زيارة ميدانية للاطلاع على آخر مستجدات العمل في المحطتين، أن إنجاز هذين المشروعين يشكّل دعامة أساسية لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية في منطقة الزرقاء، ودوره في رفع كفاءتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، أوضح مساعد المدير العام لمشاريع النقل المهندس محمد الداود، أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المعد مسبقاً، متوقعاً تجهيز محطة الزرقاء الصناعية في تموز 2026، وإنجاز محطة الزرقاء الجديدة في شباط 2027.
وخلال جولته، التقى البطاينة الكوادر العاملة في المشروعين، وأشاد بجهودهم ودورهم الفاعل في تعزيز جاهزية الشبكة وتطوير أداء الشركة.
