البطاينة يتفقد مشاريع محطات التحويل في الزرقاء

جانب من الجولة
الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في مشروعَي إنشاء محطة تحويل الزرقاء الصناعية 132/33 ك.ف ومحطة تحويل الزرقاء الجديدة 132/33 ك.ف.

وأكد البطاينة خلال زيارة ميدانية للاطلاع على آخر مستجدات العمل في المحطتين، أن إنجاز هذين المشروعين يشكّل دعامة أساسية لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية في منطقة الزرقاء، ودوره في رفع كفاءتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.


وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، أوضح مساعد المدير العام لمشاريع النقل المهندس محمد الداود، أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المعد مسبقاً، متوقعاً تجهيز محطة الزرقاء الصناعية في تموز 2026، وإنجاز محطة الزرقاء الجديدة في شباط 2027.


وخلال جولته، التقى البطاينة الكوادر العاملة في المشروعين، وأشاد بجهودهم ودورهم الفاعل في تعزيز جاهزية الشبكة وتطوير أداء الشركة.

 
 


