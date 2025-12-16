البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان

وأضاف البكار، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي الذي عقد الثلاثاء، للحديث عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، أن منظومة الضمان الاجتماعي قائمة على أسس قوية تمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالاعتماد على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
وأوضح البكار -رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي- أن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلباً وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين الوجوبي (الشيخوخة)، إضافة إلى تأميني العجز والوفاة، لافتاً إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون يبلغ 1,659,000 مؤمن عليه، فيما يصل العدد الإجمالي للمتقاعدين الفعّالين إلى 264,787 متقاعداً.
وبيّن أن من بين هؤلاء 169,072 متقاعداً مبكراً، يشكّلون قرابة 64% من إجمالي المتقاعدين من باقي أنواع الرواتب التقاعدية، وتستحوذ هذه الفئة وحدها على 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية.
وأكد وزير العمل وجود حاجة إلى تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين واستمرارية النظام.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار
-
ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن
-
المياه: اتفاقية لاعادة تأهيل محطة تحلية ابار أبو الزيغان بقيمة 36 مليون دولار- صور
-
الملك يهنئ منتخب النشامى بتأهله لنهائي كأس العرب
-
إنعقاد امتحان الزمالة البريطانية في اختصاص الأمراض الباطنية في مدينة الحسين الطبية
-
الأردن يتقدم 9 مراتب في مؤشر الأداء الإحصائي
-
مبادرة لتوعية طلبة الجامعات بمخاطر العنف الرقمي
-
البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية