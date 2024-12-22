البلقاء التطبيقية بالمركز الثالث محلياً و 26 عربياً في التصنيف العربي للجامعات 2024

وأعلنت النتائج خلال احتفالية أقيمت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتنظيم من اتحاد الجامعات العربية، بحضور شخصيات أكاديمية بارزة.
ويعكس هذا الإنجاز التميز الأكاديمي والبحثي للجامعة، حيث يعزز موقعها على المستويين المحلي والعربي.
وجاء التصنيف هذا العام بمشاركة 373 جامعة من 16 دولة عربية، مقارنة بـ 208 جامعات فقط في الإصدار السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 58 بالمئة، حيث ظهرت 17 جامعة أردنية ضمن التصنيف، ما يؤكد قوة منظومة التعليم العالي الأردني.
واستند التصنيف إلى أربعة محاور رئيسية هي "التعليم والتعلم والبحث العلمي والإبداع والريادة والتعاون الدولي، مع الاعتماد على بيانات منصتي "Scopus وScival" العالميتين لضمان دقة النتائج.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذا الإنجاز يعكس التعاون المثمر داخل أسرة الجامعة وجهودها المستمرة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، مشيرا الى أن التقدم في التصنيفات يعزز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً ويسهم في استقطاب الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة.
ويعد هذا الإنجاز شهادة على التزام الجامعة بتحقيق التميز في التعليم والبحث وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، ما يرسخ دورها الريادي في خدمة المجتمع.
بترا
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