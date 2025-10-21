ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

وذكرت الصحيفة أن فرق العمل باشرت بهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص أمر بها الرئيس الأمريكي، على الرغم من وعده بعدم الإضرار بالتصميم الحالي للمبنى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن العمال قاموا بهدم جزء من الجناح الشرقي، بينما كانت الحفارة تُدك المبنى نفسه. وسُمع صدى أعمال الهدم في كل أرجاء البيت الأبيض.
وبحسب الصحيفة، أكد الزعيم الأمريكي أن عملية البناء لن تؤثر على الهيكل الحالي للمبنى.
وقال ترامب عند توقيعه الأمر المتعلق بذلك في يوليو: "لن يتعارض التعديل مع المبنى الحالي. لن يحدث ذلك. سيكون بجواره، لكنه لن يمسه".
ونوه مسؤولون أمريكيون بأن قاعة الرقص ستحل محل الجناح الشرقي، مشيرين إلى العديد من التغييرات التي طرأت على الهيكل قبل وقت طويل من تولي ترامب الرئاسة.
في البداية، قدّر الرئيس الأمريكي تكلفة المشروع بـ 200 مليون دولار، ثم رفعها لاحقا إلى 250 مليون دولار.
وأشار إلى أن قاعة الاحتفالات ستستوعب ما يصل إلى 650 شخصا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعة القاعة الشرقية.
روسيا اليوم
