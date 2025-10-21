الثلاثاء 2025-10-21 01:50 ص
 

ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة واشنطن بوست بأنه بدأت أعمال هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض وذلك لبناء وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعة رقص في مكانه بقيمة 250 مليون دولار.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن فرق العمل باشرت بهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص أمر بها الرئيس الأمريكي، على الرغم من وعده بعدم الإضرار بالتصميم الحالي للمبنى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن العمال قاموا بهدم جزء من الجناح الشرقي، بينما كانت الحفارة تُدك المبنى نفسه. وسُمع صدى أعمال الهدم في كل أرجاء البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، أكد الزعيم الأمريكي أن عملية البناء لن تؤثر على الهيكل الحالي للمبنى.

وقال ترامب عند توقيعه الأمر المتعلق بذلك في يوليو: "لن يتعارض التعديل مع المبنى الحالي. لن يحدث ذلك. سيكون بجواره، لكنه لن يمسه".

ونوه مسؤولون أمريكيون بأن قاعة الرقص ستحل محل الجناح الشرقي، مشيرين إلى العديد من التغييرات التي طرأت على الهيكل قبل وقت طويل من تولي ترامب الرئاسة.

في البداية، قدّر الرئيس الأمريكي تكلفة المشروع بـ 200 مليون دولار، ثم رفعها لاحقا إلى 250 مليون دولار.

وأشار إلى أن قاعة الاحتفالات ستستوعب ما يصل إلى 650 شخصا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعة القاعة الشرقية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة تغيير بسيط في روتينك اليومي يمنحك طاقة غير متوقعة

صحة غزة: التعرف على 31 جثة لشهداء من أصل 150 تسلمناها من إسرائيل

فلسطين صحة غزة: التعرف على 31 جثة لشهداء من أصل 150 تسلمناها من إسرائيل

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات

ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

عربي ودولي ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

ا

فلسطين إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية

وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

أخبار محلية وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

ل

أخبار محلية اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك

أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

الطقس أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة