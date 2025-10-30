مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب

وقال القيسي إن اللجنة أعدّت مقترح الصيغة بعد الاستماع إلى جميع الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها النواب، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على أن تعكس الصيغة تطلعات المجلس تجاه المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك في الإصلاح والتنمية.
وأشار القيسي إلى أنه سيتم تقديم صيغة الرد إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
-
أخبار متعلقة
-
مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
-
القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
-
"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
-
رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين