الخميس 2025-10-30 05:02 م
 

مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
 
الخميس، 30-10-2025 03:17 م
الوكيل الإخباري-   أعدّت لجنة الرد على خطاب العرش، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نصار القيسي، مقترح صيغة الرد على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين مطلع الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وقال القيسي إن اللجنة أعدّت مقترح الصيغة بعد الاستماع إلى جميع الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها النواب، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على أن تعكس الصيغة تطلعات المجلس تجاه المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك في الإصلاح والتنمية.

وأشار القيسي إلى أنه سيتم تقديم صيغة الرد إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
 
 
