44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

02:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751969 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أدى 44 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال، وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي لؤي عمايرة. اضافة اعلان





ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.



يُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

