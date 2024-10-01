البنك المركزي الأردني يفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

وفي حفل أُقيم في قصر الثقافة تحت الرعاية الملكية السامية لتكريم الفائزين بالدورة التاسعة (2023/2024)، قام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، بتسليم الجائزة المرموقة إلى محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس.
وأعرب الدكتور الشركس عن فخره العميق بهذا التكريم الملكي الرفيع، مشيرًا إلى أن فوز البنك المركزي الأردني بالجائزة الأولى هو تتويج لالتزام البنك الثابت بخدمة الاقتصاد الوطني واستقراره. مشيرا إلى تزامن هذا التكريم الملكي مع الذكرى الستين لتأسيس البنك المركزي الأردني، مما يشكل محطة هامة وحافزا قويا لمواصلة العمل وبذل كل جهد ممكن في خدمة وطننا الغالي الأردن.
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