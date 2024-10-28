البيئة تعقد اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر التغير المناخي 29

وبين الدكتور الردايدة، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الشبابي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تطبيقه للمشاريع والمبادرات التي تقوم على الحد من مخاطر التغير المناخي والتكيف معها، واطلاعه على كل المستجدات العالمية المتعلقة بظاهرة التغير المناخي.
وأكد أن الوزارة تسعى دائما إلى إشراك قطاع الشباب في الكثير من البرامج والفعاليات الدولية والوطنية والتعامل معهم كجزء أساسي من منظومة العمل البيئي، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، للشباب وللمبادرات والأفكار التي يطرحونها ومنها ما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي.
وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والشباب في مواجهة التحديات المناخية التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على جميع مساحات المعمورة.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك
-
التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس-أسماء
-
لها ارتباطات إقليمية.. معلومات امنية توقع بخلية جُرمية لتهريب المخدرات والاسلحة في الأردن
-
المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان
-
رئيس الوزراء يزور لواء الرصيفة
-
تعطل مركبة شحن يعيق السير على طريق المطار
-
الهاشمية تعلن عن استقبال الدفعة الرابعة من طلبة الدبلوم العالي