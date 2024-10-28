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البيئة تعقد اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر التغير المناخي 29

وزير البيئة معاوية الردايدة
وزير البيئة معاوية الردايدة
الإثنين، 28-10-2024 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة البيئة برئاسة وزيرها الدكتور معاوية الردايدة، أمس الأحد، اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر الأطراف 29 للتغير المناخي (COP29) والذي سيعقد في مدينة باكو/أذربيجان في تشرين الثاني المقبل، بحضور وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامال.اضافة اعلان


وبين الدكتور الردايدة، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الشبابي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تطبيقه للمشاريع والمبادرات التي تقوم على الحد من مخاطر التغير المناخي والتكيف معها، واطلاعه على كل المستجدات العالمية المتعلقة بظاهرة التغير المناخي.

وأكد أن الوزارة تسعى دائما إلى إشراك قطاع الشباب في الكثير من البرامج والفعاليات الدولية والوطنية والتعامل معهم كجزء أساسي من منظومة العمل البيئي، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، للشباب وللمبادرات والأفكار التي يطرحونها ومنها ما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي.

وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والشباب في مواجهة التحديات المناخية التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على جميع مساحات المعمورة.

بترا
 
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