البيئة: مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس

وأضافت الوزارة، في بيان، أن المقترح أُدرج ضمن مسودة خطة تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر ودعم الاقتصاد الدائري، تحقيقاً لمحاور الاستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت أن الخطة سيُعلن عنها بعد إقرارها من قبل الحكومة مطلع عام 2026، على أن يتبع ذلك تنفيذ حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع الشركاء.
وكان وزير البيئة أيمن سليمان قد أعلن مؤخراً، خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي”، عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلاً من البلاستيكية، موضحاً أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس وتوزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر
-
مكافحة الفساد: توقيف موظف في النقل البري وصاحب مكتب تأجير مركبات
-
الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
العيسوي: النهج الهاشمي صمام أمان لمسيرة الوطن ووحدته
-
الجيش يعلن عن منح دراسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية
-
يحدث في الأردن: نقل طلاب صف ثالث إلى مدرسة ثانوية بعد شهر من بدء العام الدراسي!
-
ابو حلتم والزعبي وزريقات وجرادات يؤدون اليمين القانونية