الأحد 2025-09-21 03:37 م
 

البيئة: مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 02:03 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة البيئة، الأحد، أن الحكومة تدرس مقترح مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية بدلاً من البلاستيكية.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في بيان، أن المقترح أُدرج ضمن مسودة خطة تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر ودعم الاقتصاد الدائري، تحقيقاً لمحاور الاستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت أن الخطة سيُعلن عنها بعد إقرارها من قبل الحكومة مطلع عام 2026، على أن يتبع ذلك تنفيذ حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع الشركاء.

وكان وزير البيئة أيمن سليمان قد أعلن مؤخراً، خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي”، عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلاً من البلاستيكية، موضحاً أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس وتوزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر

هيئة النزاهة و مكافحة الفساد

أخبار محلية مكافحة الفساد: توقيف موظف في النقل البري وصاحب مكتب تأجير مركبات

الأمين العام لوزارة الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد.

أخبار محلية الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

5قف

فيديو الوكيل تخيّل أن تصلك حوالة (كليك) لم تكن لك… كيف ستتصرف؟

لار

المرأة والجمال قلادات القلب.. موضة خالدة تتألق في 2025

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

لا

طب وصحة التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة

ه

المرأة والجمال حمض الغليكوليك: فوائده للبشرة والشعر وكيفية استخدامه



 
 





الأكثر مشاهدة