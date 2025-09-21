البيئة: مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس

02:03 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة، الأحد، أن الحكومة تدرس مقترح مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية بدلاً من البلاستيكية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة، في بيان، أن المقترح أُدرج ضمن مسودة خطة تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر ودعم الاقتصاد الدائري، تحقيقاً لمحاور الاستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكدت أن الخطة سيُعلن عنها بعد إقرارها من قبل الحكومة مطلع عام 2026، على أن يتبع ذلك تنفيذ حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع الشركاء.



وكان وزير البيئة أيمن سليمان قد أعلن مؤخراً، خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي”، عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلاً من البلاستيكية، موضحاً أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس وتوزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.