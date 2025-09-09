الثلاثاء 2025-09-09 02:27 م
 

التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 09-09-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، إن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة بحق المدارس الخاصة التي تحتجز ملفات الطلبة لمنعهم من الانتقال إلى مدارس أخرى.اضافة اعلان


وأضاف الحياصات في تصريحات صحفية أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، وبعد التحقق تبيّن أن جزءًا منها صحيح وآخر غير دقيق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت احتجاز الملفات أو تأخير تسليم العلامات.

وأكد الحياصات أن الطالب لا علاقة له بالخلافات المالية بين المدرسة وولي الأمر، داعيًا أولياء الأمور إلى تقديم شكاوى رسمية للوزارة في حال تم حجز ملفات أبنائهم.
 
 
