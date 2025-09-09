التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

وأضاف الحياصات في تصريحات صحفية أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، وبعد التحقق تبيّن أن جزءًا منها صحيح وآخر غير دقيق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت احتجاز الملفات أو تأخير تسليم العلامات.
وأكد الحياصات أن الطالب لا علاقة له بالخلافات المالية بين المدرسة وولي الأمر، داعيًا أولياء الأمور إلى تقديم شكاوى رسمية للوزارة في حال تم حجز ملفات أبنائهم.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب
-
طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب
-
المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد
-
البلقاء التطبيقية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة "حكيم" للابتكار
-
"الأردنية" تعتمد تعليمات استخدام الذكاء الاصطناعي بـ"التعليم والبحث العلمي والإدارة"
-
أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
-
وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة