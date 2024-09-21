التربية تمنع العقود الورقية للعاملين بالمدارس الخاصة .. وثيقة

الوكيل الإخباري- عمم مدير إدارة التعليم الخاص طارق الطراونة على مديري المدارس الخاصة ومديري رياض الأطفال باعتماد عقود العمل الإلكترونية وعدم قبول العقود الورقية اعتباراً من بداية العام الدراسي الحالي 2024/2025 . اضافة اعلان





وبحسب تعميم الطراونة الذي وصل لموقع "الوكيل الإخباري" نسخة منه فإن هذا القرار يأتي تطبيقاً لما جاء في عقد العمل الجماعي الموقع بين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة والمودع لدى وزارة العمل والمنشور في الجريدة الرسمية .









