التربية تمنع العقود الورقية للعاملين بالمدارس الخاصة .. وثيقة

وبحسب تعميم الطراونة الذي وصل لموقع "الوكيل الإخباري" نسخة منه فإن هذا القرار يأتي تطبيقاً لما جاء في عقد العمل الجماعي الموقع بين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة والمودع لدى وزارة العمل والمنشور في الجريدة الرسمية .
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل
-
دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار
-
أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم
-
ختام ورشة في العقبة حول الطفولة
-
وزير الشباب: أولوية عملنا هو ترجمة التوجيهات الملكية نحو الشباب
-
سلطة وادي الأردن تبدأ بتعبيد طرق زراعية بالأغوار الشمالية
-
الشريدة : مراكز الأمل للتربية الخاصة نموذج للتفاعل المجتمعي بالأردن
-
إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات