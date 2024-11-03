التربية تنعى الطالب سند الشرفات

وجاء في نص النعي المنشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية: "ينعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، والأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام للشؤون الإدارية الدكتورة سحر الشخاترة، ومدير التربية والتعليم الدكتور عبد الكريم المساعيد والأسرة التربوية. الطالب / سند طايل الشرفات / الصف الخامس / مدرسة المكيفتة الثانية للبنين / البادية الشمالية الشرقية"
إنا لله وإنا إليه راجعون
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