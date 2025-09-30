الثلاثاء 2025-09-30 09:51 ص
 

التربية تنعى طالبا بالصف الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 30-09-2025 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   ينعى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور / عزمي محافظة وعطوفة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور / نواف العجارمة ، وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيدة / سحر الشخاترة و عطوفة مدير التربية والتَّعليم للواء عين الباشا الدكتورة / أرجوانا المومني و الأسرةُ التَّربويَّة .

الطالب / الياس حمود محمد الحياصات ، من طلاب الصف الثاني الأساسي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر المختلطة.


أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويـه الصَّبْر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 
 
