التربية تنعى طالبا بالصف الثاني

الطالب / الياس حمود محمد الحياصات ، من طلاب الصف الثاني الأساسي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر المختلطة.
أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويـه الصَّبْر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
