التربية تنعى طالبا بالصف الثاني

الوكيل الإخباري- ينعى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور / عزمي محافظة وعطوفة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور / نواف العجارمة ، وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيدة / سحر الشخاترة و عطوفة مدير التربية والتَّعليم للواء عين الباشا الدكتورة / أرجوانا المومني و الأسرةُ التَّربويَّة .

اضافة اعلان



الطالب / الياس حمود محمد الحياصات ، من طلاب الصف الثاني الأساسي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر المختلطة.