التربية تنهي خدمات 44 موظفاً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر- أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 44 موظفا لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات وترفيعهم الى الدرجة التي تلي درجاتهم الحالية.

