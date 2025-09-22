الإثنين 2025-09-22 11:58 ص
 

التربية تنهي خدمات 44 موظفاً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر- أسماء

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 22-09-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات 44 موظفا لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات وترفيعهم الى الدرجة التي تلي درجاتهم الحالية.

