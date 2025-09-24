الأربعاء 2025-09-24 08:20 م
 

الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل الخميس

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 24-09-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، غدا الخميس، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، بهدف التسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بيان مشترك: قادة دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة إنهاء الحرب على غزة

الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

عربي ودولي الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

عربي ودولي السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

عربي ودولي قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

ل

أخبار محلية المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية الخاصة بالعائلات

شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

عربي ودولي شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل الخميس

ل

أخبار محلية جلالة الملكة رانيا تحضر اجتماعاً أممياً رفيع المستوى لدعم أطفال فلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة