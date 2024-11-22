التعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني التابعة لمديرية الأمن العام خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1460) حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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