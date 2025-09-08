الإثنين 2025-09-08 11:20 ص
 

التعليم العالي: إعلان أسماء المرشحين للمنح الخارجية بعد نتائج القبول الموحد

إنتهاء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الإثنين، 08-09-2025 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين الموافق 8-9-2025، عن انتهاء الفترة الرسمية لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2025-2026، حيث انتهت الفترة الرسمية في تمام الساعة الثانية عشرة (12) مساءً ليلة أمس الأحد.اضافة اعلان


وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي للطلبات التي تم تقديمها بلغ (2199) طلباً. وأضاف الخطيب أن إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية.

كما أضاف الخطيب أنه، وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، فإن أسس وتعليمات الاستفادة من المنح الخارجية تنص على استثناء أي طالب يتم ترشيحه من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.
 
 
