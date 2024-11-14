 
الخميس 2024-11-14 07:36 ص
 

التعليم العالي: انتهاء التقديم على طلبات المنح والقروض الجامعية عصر اليوم الخميس

التعليم العالي
التعليم العالي
الخميس، 14-11-2024 06:13 ص

الوكيل الإخباري- تنتهي في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس عملية التقديم على طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025.

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وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم.


وأهاب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم في المنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.

 
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