التعليم العالي: انتهاء التقديم على طلبات المنح والقروض الجامعية عصر اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- تنتهي في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس عملية التقديم على طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025.

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وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم.