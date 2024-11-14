التعليم العالي: انتهاء التقديم على طلبات المنح والقروض الجامعية عصر اليوم الخميس

وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم.
وأهاب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم في المنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.
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