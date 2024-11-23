"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين

وقال في بيان اليوم السبت، إن هذا يعتبر إنجازا تحقق نتيجة تضافر جهود المؤسسات التعليمية وهيئة تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة تثمن جهود الهيئة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين.
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