"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين

الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين الدكتور مأمون الدبعي، إن عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية بلغ هذا العام 2024-2025، حوالي 51647 طالبا وطالبة من 113دولة لأول مرة في تاريخ الأردن.

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وقال في بيان اليوم السبت، إن هذا يعتبر إنجازا تحقق نتيجة تضافر جهود المؤسسات التعليمية وهيئة تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة تثمن جهود الهيئة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين.