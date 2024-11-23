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"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم
السبت، 23-11-2024 05:41 م

الوكيل الإخباري-    قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين الدكتور مأمون الدبعي، إن عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية بلغ هذا العام 2024-2025، حوالي 51647 طالبا وطالبة من 113دولة لأول مرة في تاريخ الأردن.

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وقال في بيان اليوم السبت، إن هذا يعتبر إنجازا تحقق نتيجة تضافر جهود المؤسسات التعليمية وهيئة تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة تثمن جهود الهيئة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين.

 

وأضاف أن الوزارة والهيئة تربطهما اتفاقية تعاون مشتركة يتم من خلالها إعداد استراتيجية وطنية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

 
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