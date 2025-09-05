جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث

وحسب بيان الجائزة اليوم الجمعة، فإن فعاليات المخيم استمرت على مدار أربعة أيام متتالية تخللتها العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة منها، تنفيذ مسير ميداني في المدينة الرياضية وزيارة إلى قلعة عجلون والمدينة التدريبية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات التوعوية التي شملت موضوعات حول آفة التدخين والإسعافات الأولية والجرائم الإلكترونية.
كما خاضت المشاركات تدريبات عسكرية عززت الانضباط واللياقة البدنية لديهن، كما طبقن بشكل عملي مهارات الخريطة والبوصلة، إضافة إلى مسير في منطقة مار إلياس، والمشاركة في أعمال تطوعية في تكية أم علي، إلى جانب أنشطة ألعاب بناء الفريق.
وشمل البرنامج كذلك محاضرة تعريفية عن نظام ORB قدمها كادر الجائزة، إلى جانب مسير ليلي خاص بالمستوى الذهبي، إضافة إلى تكريم الطالبات الناجحات بالثانوية العامة.
يشار إلى أن هذا المخيم يعتبر محطة غنية بالتعلم والمغامرة والانتماء الوطني، عكست قيم الجائزة ورسالتها في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي
-
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية
-
أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية
-
مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية
-
عجلون: وفد من بنك الأعمار الألماني يزور مشاريع في راجب
-
انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد
-
هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي